Horizon: Zero Dawn er gratis på PS4 og PS5

I forrige måned bestemte Sony seg for å gjøre Abzû, Astro Bot Rescue Mission, Enter the Gungeon, Moss, Paper Beast, Ratchet & Clank, Rez Infinite, Subnautica, The Witness og Thumper gratis for alle med en PlayStation 4 eller PlayStation 5. Det var uansett ikke alt, for selskapet gjorde det også klart at Guerrilla sin nyeste perle ville bli med i gjengen den 20. april. Det er i dag, folkens.

Jepp. Nå kan du få Horizon: Zero Dawn - Complete Edition på PS4 og PS5 helt gratis selv om du ikke har PlayStation Plus. Så lenge du legger til spillet i samlingen din før den 15. mai er det ditt til evig tid. Denne utgaven inneholder The Frozen Wilds-utvidelsen og litt annet snadder, så spiller du gjennom alt er du helt klart til lanseringen av Horizon Forbidden West senere i år. Bare klikk deg inn her for å fikse det nå.

Til slutt er det greit å nevne at åtte av de ni spillene nevnt i første avsnitt (Ratchet & Clank har allerede gått ut) bare kan legges til gratis så lenge du gjør det før klokken 05 den 23. april, så grip muligheten om du ikke har gjort det allerede.