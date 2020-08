Horizon: Zero Dawn (PC)

Du ser på Annonser

La en ting bli klart med én gang. Horizon: Zero Dawn er et bra spill. Det fikk karakteren 9 da det kom ut og vår kjære Tor Erik anmeldte det, og etter å ha spilt det nylig selv kan jeg ikke si meg annet enn enig. Kjekt var det likevel å ha gjennomspillingen i hodet mens jeg lekte meg i PC-utgaven.

Om du har plukket opp spillet tidligere er du nok ikke så spent på det akkurat, men heller om porteringen til PC har gått bra for seg? Nei, la oss ikke være for clickbaity her, dette er en fenomenal port.

Spillet ser rett og slett fantastisk ut. Jeg spilte det originalt på en PS4 Pro, sen over målstreken som jeg var, men med fordelen at jeg fikk oppleve det i "2160p" (oppskalert 1080p, men fremdeles svært bra). Dog var bildefrekvensen låst til skrantne 30 pr sekund. Dette er den mest umiddelbart merkbare forskjellen, for nå er det bare å pøse på med bilder i sekundet til maskinen kneler.

Horizon: Zero Dawn er vakkert nok på PS4 og er fullt av detaljer, men å få se det presentert i 1440p med alt på maks og 60+ stødige fps er helt vanvittig. Jeg prøver å være avbalansert og ikke fokusere for mye på grafikken, men når et spill er såpass bra, ser bra ut og kjører bra er det vanskelig å ikke bli litt oppspilt.

Nok om det. Dette er en svært originaltro portering. Man får med alt av DLC og en knall fotomodus som jeg brukte for å ta bildene i artikkelen. De er muligens litt komprimerte på nettsiden, men det får gå. Såpass originaltro er den at jeg kjenner igjen de samme grafiske glitchene som på PS4, inkludert hvor våpen og rustning "clipper". Det er for meg helt okay. Såklart er det kjekt om de hadde fikset slike småting, men det er akkurat det de er, småting. Da er det betydelig bedre å se spillet kjøre som silke etter min mening.

Om du ønsker kan du spille med kontroller. Steam har allerede originaloppsettet for PS4-kontrolleren innebygget, og spillet bytter umiddelbart mellom kontroller eller tastatur (komplett med forskjellige ikoner for knappene, som jeg alltid synes er en fin detalj). Jeg foretrekker selv å bruke kontrolleren til vanlig utforsking, plattforming, og sniking da vi enda ikke har fått noen analoge tastatur å leke oss med. Skulle en uheldig robot krysse veien min er det lett som en plett å bruke musa for å sikte og dermed få en nær urettferdig fordel.

Sistnevnte er samme "problemet" som GTA 3 og oppover har hatt på PC. Ved å bruke den økte presisjonen man får med mus og tastatur er det lett som en plett å treffe de svake punktene på fiendene. Ikke at det er noe å klage over, men om du spiller Horizon for første gang på PC ikke vær redd for å starte rett på en høy vanskelighetsgrad. Om ikke annet for utfordringen (og psst, du låser opp ansiktsmaling om du runder spillet på "Hard" og oppover, takk meg senere) sin skyld

Nå er det bare å vente på at noen modder spillet så jeg kan runde det som Waluigi. I alle fall håper jeg noen gjør det, og hvis ikke skal jeg få gjort det selv!