Horizon Zero Dawn Remastered er ekte og kommer til PS5 den 31. oktober

Det ser ut til at noen innsidere fikk litt informasjon riktig før State of Play-sendingen. Selv om det i dette tilfellet ikke var veldig vanskelig, ettersom ESRB allerede hadde lagt til en sidemed spillets rangering. I alle fall har Horizon: Zero Dawn Remastered blitt offisielt avslørt i dag, og har også bekreftet at det kommer 31. oktober.

Denne versjonen inneholder, i tillegg til basisspillet, innholdet i PS4 Complete Edition. Det vil si DLC The Frozen Wilds. På den annen side vil Aloy dra nytte av noen av forbedringene i den nåværende maskinvaren, for eksempel 3D-lyd og Dualsense haptisk respons og adaptive utløsere.

Til slutt har spillets skyggeleggere og teksturer blitt finjustert, og den originale karaktermodelleringen har også blitt justert for å gjøre dem mer lik Horizon Forbidden West.

Er du klar til å gjenoppleve den episke historien om Aloy of the Nora i Horizon: Zero Dawn Remastered?