Horizon: Zero Dawn Remastered får ESRB-vurdering

I over to år nå har vi hørt rykter om en current-gen-versjon av Guerrillas 2017-suksess Horizon: Zero Dawn. Mens oppfølgeren overgikk den i mange av dets tekniske aspekter, var originalen et godt avrundet eventyr i en åpen verden med en gripende fortelling og en levende verden som resonerte dypt med PS4-spillere. I 2022 så det ut til at et prosjekt for en nyinnspilling eller remaster var i arbeid, men vi hadde ikke hørt noe offisielt siden.

Nå har ESRB lagt til en side for vurdering av Horizon: Zero Dawn Remastered, hvor de gir den en T (Teen)-vurdering med henvisning til blod, narkotikareferanse, språk, milde seksuelle temaer og vold. Denne nye versjonen forventes å komme på PC og PlayStation 5, men lanseringsvinduet er foreløpig ukjent. Det faktum at spillet allerede har blitt mottatt av det amerikanske klassifiseringsbyrået, indikerer imidlertid at det meste av arbeidet er fullført, og at kunngjøringen er ganske nær.

Er du interessert i å gå tilbake til Horizon: Zero Dawn i en oppdatert versjon?

Takk, VGC.