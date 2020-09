Horizon: Zero Dawns PC-lansering var nesten like stor som The Witcher 3

Du ser på Annonser

Sonys beslutning om å slippe tidligere PlayStation-eksklusive spill til PC, ser ut til å ha vært en genial idé, for det viser seg at mange PC-spillere fortsatt nyter store singleplayer-opplevelser. Ifølge SuperData hadde Horizon: Zero Dawn en "PC-lansering nesten like stor som The Witcher 3: Wild Hunt og betydelig større enn Assassin's Creed Odyssey". Det solgte også bedre enn Death Stranding med stor margin (716,000 mot 477,000 eksemplarer) første måneden på markedet.

Sony kommer til å fortsette å utgi noen av sine førstepartstitler på PC.

Photo: Guerrilla Games

Takk, VGC