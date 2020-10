Hot Toys feirer Halloween med Ghostface-figur

Årets skumleste årstid er her, og det er på tide å pynte hjemmet med gresskar og spindelvev. Er du litt ekstra nerd og vil utvide nerdesamlingen i samme slengen kan du nå gjøre det med Hot Toys' nye figur av Ghostface fra kultklassikeren Scream. Nedenfor finner du bilder av figuren, som kan forhåndsbestilles her. Dessverre sendes den ikke før en gang mellom februar og april neste år, så du må nok vente til Halloween 2021 for å kunne bruke den til Halloween-dekorasjon.