Hot Toys kunngjør ny Batman: Arkham Knight Nightwing-figur
Det har gått mer enn 10 år siden Arkham Knight ble utgitt, men Hot Toys vet hvor mye fans fortsatt elsker spillet.
Endelig er den her. For mange år siden kunngjorde Hot Toys at de jobbet med en Nightwing-figur ved å bruke designet hans fra videospillet Batman: Arkham Knight, og nå har vi vår første titt på Nightwing-samlerobjektet i 1/6 skala.
Nightwing har på seg sin ikoniske svarte og blå drakt i figuren, med muligheter for å ha kule lyseffekter som kommer fra batongene hans. Hvis du ikke vil at Nightwing skal være klar til kamp, kan du i stedet utstyre ham med Grapnel Gun som kommer med sin egen krok og ledninger. Det er også flere håndalternativer og poseringsstiler som kan replikeres.
Figuren kan forhåndsbestilles nå og forventes å bli sendt mellom oktober 2025 og mars 2026. Som med de fleste av Hot Toys 'design, kommer det til å koste deg en ganske krone til £ 214 via SideShows offisielle nettsted.