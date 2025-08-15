Hot Toys kunngjør ny Batman: Arkham Knight Nightwing-figur

HQ

Endelig er den her. For mange år siden kunngjorde Hot Toys at de jobbet med en Nightwing-figur ved å bruke designet hans fra videospillet Batman: Arkham Knight, og nå har vi vår første titt på Nightwing-samlerobjektet i 1/6 skala.

Nightwing har på seg sin ikoniske svarte og blå drakt i figuren, med muligheter for å ha kule lyseffekter som kommer fra batongene hans. Hvis du ikke vil at Nightwing skal være klar til kamp, kan du i stedet utstyre ham med Grapnel Gun som kommer med sin egen krok og ledninger. Det er også flere håndalternativer og poseringsstiler som kan replikeres.

Figuren kan forhåndsbestilles nå og forventes å bli sendt mellom oktober 2025 og mars 2026. Som med de fleste av Hot Toys 'design, kommer det til å koste deg en ganske krone til £ 214 via SideShows offisielle nettsted.

