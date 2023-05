Hot Toys lanserer en vanvittig detaljert Batman-figur av Michael Keaton

HQ

Et av de heteste temaene rundt den kommende filmen The Flash er det faktum at Michael Keaton vender tilbake som Batman, som er den Batman mange den dag i dag anser som den virkelige. Hvis du er en av dem, har Hot Toys noe du garantert vil like.

De har nå annonsert en figur i skala 1/6 med den typen fantastiske detaljer som merket er kjent for, inkludert "Hot Toys' rolling eyeballs feature, slik at samlere kan justere figurens blikk". Den kommer også med to ulike håndpantete portretter, to utskiftbare stoffkapper, Bat-gadgets og "ultrarealistisk Bruce Wayne-hodeskulptur for et hode med kappe, som inkluderer utskiftbare nedre ansiktsplater for å endre Batmans ansiktsuttrykk".

Hvis du trenger dette (selvfølgelig trenger du det!), koster det 305 dollar, og planlagt levering er andre halvdel av 2024. Gå til denne siden for å forhåndsbestille. Hvis lommeboken din er like stor som din kjærlighet til Michael Keatons Batman, kan du også kjøpe en Batmobil (ja, figuren kan sitte i den) som er vanvittig over the top med ekstra av stort sett alt.

Ta turenhit for å lese om den. Dessverre koster den 705 dollar, så kanskje du bør vurdere å selge en nyre eller ta med bestemor til pantelåneren hvis du vil ha den. Batmobilen vil bli levert mellom april og september 2024.