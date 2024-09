Hot Toys lanserer ny Beetlejuice-figur

HQ

Beetlejuice Beetlejuice gjør det veldig bra på kino for tiden og har fått strålende kritikker fra kritikerne. Hvis du har sett den og er en stor fan av de to filmene, kan vi nå tipse deg om en vanvittig vakker figur fra Hot Toys som forestiller Michael Keaton som Beetlejuice. Den vil begynne å sendes fra juli neste år og er for tiden priset til rundt 260 pund.

Du kan legge inn en bestilling her.