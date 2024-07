Hot Toys lanserer ny Darth Vader-figur

HQ

Scenen fra Kenobi hvor Darth Vader blir hardt skadet av sin tidligere mester var definitivt et av høydepunktene i serien. Nå markerer Hot Toys dette ved å lansere en "Battle Damaged" Darth Vader-figur i skala 1/6 med mange detaljer. I tillegg til selve figuren får vi en base og lyssabel med LED-lys og et par utskiftbare hoder og andre deler. Figuren måler ca. 35 centimeter i høyden.

Figuren kommer i fire forskjellige utgaver, og prisen starter på rundt 300 pund for Collector's Edition, som vil bli sendt ut mellom juli og desember 2025. Vi har mange bilder nedenfor, og hvis du vil få tak i et eksemplar, kan det forhåndsbestilles her.