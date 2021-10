Hot Toys lanserer skikkelig lekker Carnage-figur

HQ

Neste uke har Venom: Let There Be Carnage premiere (vi må dog vente til 22. oktober her til lands) og for Marvel-fans ser det ut til å være god grunn til å se den, uansett om de likte eneren eller ikke. I filmen vil Venom kjempe mot Carnage, og hvis du samler på lekre samlerobjekter, og ikke har noe imot å bruke mye penger på dette, bør du sjekke ut Hot Toys' nye Carnage-samlefigur. Se bildene nedenfor. Prisen ligger på 445 amerikanske dollar (det finnes også en dyrere Deluxe-utgave), og du kan forhåndsbestille her.