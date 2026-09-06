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Hot Wheels: Infinite Rush Dette er et spill som umiddelbart gir inntrykk av å forstå gleden ved å leke med Hot Wheels som barn. Miljøene i leketøystørrelse og de fargerike områdene sørger for at det ligger en ekte følelse av barnslig moro i hjertet av spillet, og etter å ha brukt tid på testversjonen av Infinite Rush er det mye å like her, men det føles også som om det er et stykke igjen før det når sitt fulle potensial.

En av tingene jeg satte særlig pris på, var størrelsesforholdet i verdenen. I stedet for bare å plassere Hot Wheels-biler i omgivelser designet for mennesker, gir spillet deg følelsen av at du kjører rundt på en Hot Wheels-bane du selv tegnet da du var barn. Bygninger, gjenstander og omgivelser føles passende store i forhold til bilene, noe som gir hele opplevelsen en mer autentisk leketøykasse-følelse. Det er et enkelt designvalg, men det fungerer overraskende bra. Å kjøre rundt i verden føles mer som å leke med en samling Hot Wheels-biler enn å bare spille et vanlig arkadespill med Hot Wheels-lisens, og selve verdenen er også ganske morsom å utforske, spesielt takket være de ødeleggbare elementene. Å kunne kjøre gjennom deler av miljøet gir en tilfredsstillende følelse av kaos til kjøringen, og dette spiller til og med inn i noen av minispillene som finnes rundt på kartet. Det får verden til å føles mer interaktiv og oppmuntrer deg til å eksperimentere i stedet for bare å holde deg til veien.

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Det er fire øyer i « Hot Wheels: Infinite Rush; «Wheelswood» dreier seg om skyskrapere og tette bygater, noe som skaper et mer bebygget kjøreområde, mens «Tentacle Bay» byr på strender og dinosaur-fossiler, noe som gir området en mer åpen og naturlig følelse. Så har vi Gearville, med canyons og mekaniske farer, noe som gjør miljøet mer preget av hindringer, før vi kommer til Drifty Temples og dets neonlyste helligdommer, som er spesielt egnet for drifting. Hver region utvikler seg etter hvert som du spiller, noe som gir et mangfold av forskjellige opplevelser og sørger for at du tilpasser valg av kjøretøy deretter. Det finnes også ulike spillmoduser gjennom hele spillet, inkludert tidskjøring, samleobjekter, fotomodus, sofa-co-op, ødeleggelse og drifting. Disse tilfører de respektive regionene stor variasjon.

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Dessverre hemmer størrelsen på disse kartene opplevelsen noe. Mens jeg spilte, føltes verden ganske liten, og det var en merkbar mangel på variasjon i det du kunne oppdage. Et større og mer variert miljø kunne utgjøre en betydelig forskjell, spesielt hvis spillet har som mål å oppmuntre spillerne til å bruke mye tid på å kjøre rundt i Wheelswood, for eksempel i frikjøringsmodusen. Selve kjøringen er et annet område som kunne trengt litt finpuss, siden kontrollene til tider kan føles klønete og bilene ikke alltid føles så responsive som jeg hadde ønsket. Det er også en merkbar mangel på en dedikert driftekontroll, noe jeg gjerne hadde sett, ettersom drifting er en så vanlig del av racingspill at en egen kontroll for dette kunne ha gjort kjøreopplevelsen mer tilfredsstillende.

Biltilpasning er et annet område der det er rom for forbedring. Sammenlignet med serier som Forza Horizon er det ikke så mange individuelle tilpasningsmuligheter tilgjengelig, og for et spill som er bygget rundt en samling ikoniske leketøysbiler, hadde jeg gjerne sett flere måter å tilpasse kjøretøyene på, slik at de føles som dine egne. Det finnes over 140 bilalternativer, men det er ingen egen «Autoshop», om man kan si det slik, noe som gjør at hver bil i praksis er låst i sin standardutgave.

Så er det lydsporet, som også gir blandede inntrykk. Musikken er funky, energisk og passer generelt godt til spillets lekne tone. Den fungerer bra nok mens man kjører rundt, men det føles som om det kunne vært mer variasjon, da et bredere lydspor med flere minneverdige låter kunne bidratt til å gi spillet en sterkere og mer egenartede karakter.

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Online-modusen i « Hot Wheels: Infinite Rush ville definitivt forbedre opplevelsen, men siden jeg spilte en testversjon, fikk jeg ikke tilgang til den i sin helhet og kan foreløpig ikke si hvor mye den vil bidra til den samlede opplevelsen. Jeg mistenker at dette kan være en av funksjonene som forbedrer spillet betydelig når den er fullt tilgjengelig. Hot Wheels føles som et naturlig valg for flerspiller, og hvis online-modusen innfrir dette potensialet, kan den avhjelpe noen av bekymringene knyttet til det relativt lille kartet og det begrensede innholdet.

Hot Wheels: Infinite Rush Spillet fanger leketøyets lekne ånd overraskende godt, men de mindre kartene, de begrensede tilpasningsmulighetene og den tidvis klønete kjøringen hindrer det i å nå sitt fulle potensial. Det ligger et solidt grunnlag her, og nettmodusen kan tilføre mye, men foreløpig føles Infinite Rush litt tomt.