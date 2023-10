HQ

Den italienske utvikleren Milestone har etter hvert opparbeidet seg et navn innen realistiske racerspill, fortrinnsvis på to hjul med seriene Ride og MotoGP. I 2021 kom Hot Wheels Unleashed, som var en skikkelig solid arkaderacer på fire hjul - og nå har den uunngåelige oppfølgeren kommet. Jeg liker faktisk Milestone bedre når de gir slipp på de realistiske og litt kjønnsløse racerne de spytter ut hele tiden og i stedet prøver seg med en arkaderacer.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged er en kartracer med disse små Hot Wheels bilene som du kjører på noen ganske oppfinnsomme og sprø baner, laget med de samme Hot Wheels elementene du kan kjøpe i butikkene. Banene er plassert i fem forskjellige verdener: en minigolfbane, et dinosaurhistorisk museum, en bensinstasjon, en arkade og en bakgård. Banene er fylt med sløyfer, skarpe svinger, opp-ned-seksjoner og noen ganger kommer du til og med ut av selve banen. Det er ganske mange forskjellige baner i disse fem verdenene, men det kunne ha vært noen flere for å skape mer variasjon.

Akkurat som i andre gokart-racere er powerslides en stor del av gameplayet, og er ofte den raskeste måten å komme seg gjennom de skarpe svingene på - samtidig som boostmåleren fylles opp mens du powerslider. Som en ny funksjon kan du hoppe og gjøre en "Lateral Dash", der du kan dytte motstanderne dine sidelengs. Mens hoppingen er ganske nyttig, gjør Lateral Dash ikke så stor forskjell, så du ender opp med å nesten aldri bruke den. Rundt om på banene er det forskjellige paneler som for eksempel fyller opp boost-måleren din, andre som gir deg ekstra fart umiddelbart, og noen som skaper motstand i bilen slik at du mister fart.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged Spillet inneholder 130 forskjellige biler ved lanseringen, og som noe nytt er også motorsykler og ATV-er inkludert. De virker litt merkelig store i forhold til bilene, men det er nok slik Hot Wheels motorsykler og ATV-er ser ut. Du får fortløpende tilgang til nye biler og motorsykler, som du vanligvis må kjøpe med gullmyntene du får etter hvert løp. Det finnes biler fra virkelige produsenter som Mercedes, Aston Martin, Koenigsegg, Bugatti, Ford og Chevrolet, samt diverse fantasifulle Hot Wheels biler. Hvis du er en Hot Wheels -fan, er det mange biler å jakte på, og noen av dem er ganske sjeldne. Hvis det går like bra som i det første spillet, kan vi forvente at mange nye biler og andre kjøretøy blir lagt til i nær fremtid.

Enspillerdelen av spillet heter Hot Wheels Creature Rampage, og i år er det faktisk en liten historie som er mest rettet mot yngre spillere. Den presenteres via noen ganske godt tegnede sekvenser og binder de nesten 100 forskjellige løpene sammen på en fin måte. Du blir presentert for en rekke forskjellige løpstyper, alt fra det vanlige førstemann over målstreken-løpet til Time Attack, Elimination, Waypoint og fem bosskamper der du må beseire en boss på banen. Til slutt er det også flerspillermodus både online og på delt skjerm, der du kan spille Grab the Gears og Clash Derby, som er eksklusive flerspillermodi. Det er altså et godt utvalg av spillmoduser.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged er en type spill der den minste feil blir straffet hardt - og det kan være ganske frustrerende. Det er så stor elastisitet mellom spilleren og de datastyrte motstanderne at den minste feil kan sende deg fra førsteplass til tolvteplass på et brøkdels sekund. Elastisiteten gjør også at det er lett å kjempe seg tilbake til teten igjen, men utfallet av et løp føles noen ganger som et terningkast. Et annet eksempel er at hvis du i Time Attack ikke posisjonerer deg riktig før et hopp, er det stor risiko for at du bommer på den påfølgende rampen du må lande på, og da har du ingen sjanse til å komme i mål innen tidsfristen, så du kan like gjerne starte på nytt. Et perfekt løp kan ødelegges av en feil, og jeg liker ikke den typen "hit or miss"-spilldesign. Det virker for tilfeldig.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged er et spill som hele tiden belønner spilleren. Det er mange innebygde mål å oppnå, og etter hvert løp låser du opp gullmynter, oppgraderingssett, elementer til spillets baneditor og bakgrunner, ikoner og design til spillerkortet ditt og mye annet. Som nevnt finnes det en innebygd baneditor der du kan lage dine egne baner som du kan dele med andre spillere. Som så ofte er baneditoren litt klønete å bruke med en kontroller, men den fungerer, og det er mulig å lage noen greie baner ganske enkelt. Du kan også designe dine egne klistremerker til bilene dine.

Visuelt sett er Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged ganske fint - spesielt bilene. Det er ikke gjort noe forsøk på å gjøre dem realistiske, for de ser ut som de små lekebilene man kan kjøpe, og man ser tydelig at de er laget av plast. Det er som å leke med digitale versjoner av de elskede Hot Wheels -bilene, og det er et godt designvalg at bilene ikke ser ut som ekte biler, men i stedet som små plastbiler. Lydsporet er som du forventer av et spill av denne typen, med fine motorlyder og et optimistisk lydspor som du nok ender opp med å skru litt ned.

Alt i alt er Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged en grei kartracer. Spillet fungerer bra, du kan enkelt gjøre lange powerslides, de mange kjøretøyene føles og høres forskjellige ut, og banene er ganske godt designet. Det er imidlertid noe ved spillets design som jeg ikke liker, og det er ikke sikkert at det er så mye nytt i forhold til andre lignende spill. Det er en typisk oppfølger på den måten at det ligner forgjengeren på mange måter, med flere biler, små endringer og noen tilføyelser her og der, men jeg skulle gjerne ha sett litt mer innovasjon.

Du trenger ikke å være en Hot Wheels -fan for å få noe ut av dette spillet, da det er en solid kartracer i seg selv. Det er mange biler, mange baner, alle i de samme fem verdenene, men hvis du er den kreative (og tålmodige) typen, er det mange muligheter til å gjøre akkurat det Hot Wheels handler om, nemlig å bygge dine egne baner og sende de små bilene dine rundt dem.