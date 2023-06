Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged kunngjort

Nylig rapporterte vi at den vanligvis pålitelige insideren billbil-kun hadde avslørt at Hot Wheels Unleashed var i ferd med å få en oppfølger ganske snart - og det fikk den også.

Milestone har nå annonsert Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, som lanseres 19. oktober til PC, PlayStation, Switch og Xbox. Denne gangen kan vi se frem til fem forskjellige miljøer, "hver med unike racingoverflater som påvirker kjøretøyets ytelse for en mer dynamisk kampopplevelse". Vi blir også lovet "mer dynamiske og strategiske racingscenarier" samt "to nye evner - dash og jump".

Det blir mer enn 130 kjøretøy å velge mellom, "inkludert debuten til motorsykler og ATV-er", og du vil selvsagt kunne tilpasse dem ytterligere for å finne en stil som passer deg. Milestone legger til at en ny historiedrevet karrieremodus er et av høydepunktene i spillet, og at brukergenerert innhold vil bli enda bedre takket være nye verktøy. Luisa Bixio, administrerende direktør for Milestone, sier dette om Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged i pressemeldingen:

"Vi er veldig glade for den entusiasmen som pressen og spillerne har vist for den første tittelen, en global suksess som nådde mer enn 8 millioner spillere over hele verden. Med Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged bygger vi videre på det solide grunnlaget som ga oss enstemmig anerkjennelse, og vi bestemte oss for å skape en helt ny spillopplevelse for å legge listen for arkademoro enda høyere. Vi har all grunn til å være stolte over å ha en partner som Mattel ved vår side, og vi er klare til å sette enda høyere fart mot nye felles mål."

Se den første traileren nedenfor.