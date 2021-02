Hot Wheels Unleashed avslørt via Microsoft Store

Det er ikke uvanlig at spill lekkes av forhandlere av fysiske spill som er litt for ivrige med å legge til titler i sin database. Men i blant er det faktisk konsollprodusentene selv som lekker spill. Så sent som i går for eksempel. Da var det noen som syntes det var en god anledning for å legge ut Hot Wheels Unleashed på Microsoft Store.

Men dette spillet er enda ikke annonsert og da dette ble oppdaget forsvant butikksiden veldig fort. Men dette er som kjent internett og da var det allerede for sent ettersom folk sørget for å lagre informasjonen.

Det viser seg at Hot Wheels Unleashed utvikles av Milestone, og tilbyr lokal racing for 1-2 spillere samt multiplayer online for opptil 12 stk. Det finnes også et verktøy for å bygge egne baner samt flere biler å samle på. Lanseringen er satt til 29. september på Xbox One og Xbox Series samt mest sannsynlig flere format.

Du finner hele beskrivelsen av spillet, limt inn fra Microsoft Store, under bildet. Etter denne lekkasjen tipper vi at spillet annonseres formelt om ikke lenge.

Collect the best vehicles in the Hot Wheels universe, build spectacular tracks and dive into breathtaking races.

COLLECTOR OR ARTIST? BOTH The most iconic and sought after Hot Wheels™ vehicles are waiting for you. Get ready to make them race at full speed! Stand out in the crowd by setting off your personality with the exclusive livery editor.

ALWAYS RUNNING Prove your skills by competing in awesome races and get ready for pure fun! Drift, charge the booster and launch yourself into spectacular loops. But be careful! If you're too slow gravity will do its job.

The bigger the challenge, the greater the glory. Race side by side with your friends in split screen mode for 2 players or face up to 12 opponents in online challenges.

CREATE THE SHAPE OF YOUR TRACK Waiting to host your races are enormous interactive environments with their own distinguishing features, where every object can become an integral part of the track.

Unleash your creativity with the most exciting track editor ever! Build your track by taking advantage of what surrounds you, and create amazing layouts inside and outside the race course. Bend and stretch the iconic "orange piece", add loops, special boosters, obstacles and special elements to make an incredible amusement park for your races. Share your craziest creations online and try those of other players.

RACE IN YOUR WORLD Furnish your own personal room with a huge number of elements that you will collect during your adventure and host the most amazing races inside it.