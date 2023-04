Hot Wheels Unleashed har blitt Milestones mest suksessfulle spill noensinne

HQ

Mattel og Mlilestone har annonsert at Hot Wheels Unleashed har vokst til å bli racingutviklerens mest suksessfulle spill noensinne. Som nevnt i en ny pressemelding har spillet solgt to millioner eksemplarer, men faktisk blitt spilt av hele åtte millioner spillere som totalt har tilbragt over 930 års med det.

"Hot Wheels har en av de mest engasjerte og lidenskapelige fanbasene av noe merke i verden", sier Milestone-lederen Luisa Bixio. "Vi er beæret over at Mattel stolte på at vi ville bringe merkevaren til liv i Hot Wheels Unleashed, og så fornøyd med hvordan forbrukerne har reagert."

For å legge til dette har Milestone avslørt at bilen de fleste spillere pleier å bruke er Twin Mill 2021, og at det er over 1,3 millioner brukergenerert ting i spillet.

