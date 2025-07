Hotel Barcelona lanseres i september

HQ

Det er bekreftet at White Owls Hotel Barcelona nesten er her. Prosjektet, som er utviklet av Deadly Premonitions Hidetaka "SWERY" Suehiro og No More Heroes/Lollipop Chainsaw's Goichi "SUDA 51" Suda , kommer og debuterer på PC og konsoller allerede tidlig i høst.

I en pressemelding bekreftes det at spillet vil lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S en gang i september, uten at den faste datoen er nevnt. Det vi vet er at alle som befinner seg i Kyoto neste helg, vil kunne dra til BitSummit for å spille en del av spillet mellom 18. og 20. juli. SWERY vil til og med være til stede og på stedet.

Når det gjelder hva Hotel Barcelona handler om, blir vi fortalt: "Du er Justine, en fersk føderal marshal som våkner opp med en seriemorder i hodet og et blad i hånden. Fanget på et forskrudd hotell inspirert av ikoniske undergenrer fra skrekkfilmer, må du kjempe, dø, dø igjen og kanskje - bare kanskje - beseire de syv slashermorderne som er ute etter blod. Ditt blod, for å være presis."

Forvent mer informasjon om den endelige lanseringsdatoen for spillet i løpet av de kommende ukene.