Hotel Barcelona Under New Management: gratisoppdateringen som nesten fullstendig endrer spillet fra innsiden er nå tilgjengelig
Kunne det ikke vært en vanlig oppdatering?
Hotel Barcelona er et merkelig spill, men det er fordi folkene bak det elsker å lage merkelige spill. Hidetaka Suehiro (Sweary65) er spillets regissør, kjent for blant annet Deadly Premonition. Han fortalte oss allerede om dette særegne spillet i intervjuet vårt, men nå er til og med spillets oppdateringer uvanlige. Goichi Suda (Suda51), skaperen av No More Heroes og den nylige Romeo is a Dead Man, hjalp til med konseptet bak denne tittelen.
Hotel Barcelona: Under New Management, som er navnet på den gratis oppdateringen som endrer spillet fullstendig, er mer enn bare en oppdatering eller feilretting. I følge offisiell informasjon er det "ikke en rutinemessig oppdatering. Det er en strukturell forbedring av spilleropplevelsen. For tilbakevendende spillere er endringen umiddelbar. For nye spillere er dette den versjonen skaperne alltid ønsket at de skulle oppleve." Dette er lappnotatene :
Hotel Barcelona Oppdateringsmerknader for Under New Management Update Patch Notes
Kamp, flyt og spillerkontroll
- Raskere restitusjon fra angrep med utvidet kanselleringstidspunkt for hopp, unnvikelse, guard og oppfølgingsangrep
- Redusert utholdenhetsfriksjon og kortere angrepsanimasjoner for en mer aggressiv kamprytme
- Økt grunnleggende unnvikelsesdistanse og ombalanserte unnvikelsesferdigheter
- Fullstendig omarbeidet pareringssystem. Presis timing av vakten utløser nå parader og belønner HP Recovery Orbs
- Vakt bruker nå utholdenhet, noe som skaper meningsfulle defensive avgjørelser
- Flere nye pareringsferdigheter lagt til i ferdighetstreet. Ferdighetsoppsett og progresjon omarbeidet
- Ny ferdighet "Enhancement Luck+" lagt til
- Justeringer av våpenbalansen, inkludert AP-justering av flammekaster
Ombalansering av fiender og scener
- Fiendens HP, angrepsrekkevidde og reaksjonstidspunkt justert på tvers av flere typer
- Fantomet tapt fjernet fra normal vanskelighetsgrad og lavere
- Justert holdbarhet og oppførsel for Jacob, Nigel og Eve
- Forbedringer av terreng, kameraavstand og dørplassering i viktige etapper
Forbedringer i Invasion Multiplayer
- Redusert ubalanse forårsaket av forskjeller i spillernes progresjon
- Forbedret pareringsreaksjoner mellom spillere
- Doppelgängers kan ikke lenger invadere under bosskamper
- Dobbeltgjengere forstyrrer ikke lenger fiender eller miljøsystemer
- Forbedringer av matchmaking og brukergrensesnitt for flerspiller
Livskvalitet og ytelse
- Optimalisert ytelse i hele spillet
- Støtte for DUALSHOCK-kontroller lagt til
- Forbedringer av prologens veiledning, layout og brukergrensesnitt
- Automatisk avspilling av dialog lagt til
- Omfattende rettelser av brukergrensesnitt, lokalisering, bosskamper, dagbok, animasjoner og prestasjoner
Fem nye spillbare skins. Gratis for alle spillere
- Demonschool Faye - En kult indie-crossover-tilstedeværelse inne på mareritthotellet
- Slitterhead Alex - Et skrekkinngytende gjesteskinn med en skarp silhuett i kamp
- Slitterhead Julee - En annen Slitterhead-crossover som skiller seg ut umiddelbart i bevegelse
- Promise Mascot Agency Pinky - En surrealistisk maskot som er satt inn i voldelig skrekk for å skape en slående kontrast
- Promise Mascot Agency Michi - En ledsagende maskotskinn som forsterker det absurde i settingen
