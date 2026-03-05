Hotel Barcelona Under New Management: gratisoppdateringen som nesten fullstendig endrer spillet fra innsiden er nå tilgjengelig

HQ

Hotel Barcelona er et merkelig spill, men det er fordi folkene bak det elsker å lage merkelige spill. Hidetaka Suehiro (Sweary65) er spillets regissør, kjent for blant annet Deadly Premonition. Han fortalte oss allerede om dette særegne spillet i intervjuet vårt, men nå er til og med spillets oppdateringer uvanlige. Goichi Suda (Suda51), skaperen av No More Heroes og den nylige Romeo is a Dead Man, hjalp til med konseptet bak denne tittelen.

Hotel Barcelona: Under New Management, som er navnet på den gratis oppdateringen som endrer spillet fullstendig, er mer enn bare en oppdatering eller feilretting. I følge offisiell informasjon er det "ikke en rutinemessig oppdatering. Det er en strukturell forbedring av spilleropplevelsen. For tilbakevendende spillere er endringen umiddelbar. For nye spillere er dette den versjonen skaperne alltid ønsket at de skulle oppleve." Dette er lappnotatene :

Hotel Barcelona Oppdateringsmerknader for Under New Management Update Patch Notes

Kamp, flyt og spillerkontroll



Raskere restitusjon fra angrep med utvidet kanselleringstidspunkt for hopp, unnvikelse, guard og oppfølgingsangrep



Redusert utholdenhetsfriksjon og kortere angrepsanimasjoner for en mer aggressiv kamprytme



Økt grunnleggende unnvikelsesdistanse og ombalanserte unnvikelsesferdigheter



Fullstendig omarbeidet pareringssystem. Presis timing av vakten utløser nå parader og belønner HP Recovery Orbs



Vakt bruker nå utholdenhet, noe som skaper meningsfulle defensive avgjørelser



Flere nye pareringsferdigheter lagt til i ferdighetstreet. Ferdighetsoppsett og progresjon omarbeidet



Ny ferdighet "Enhancement Luck+" lagt til



Justeringer av våpenbalansen, inkludert AP-justering av flammekaster



Ombalansering av fiender og scener



Fiendens HP, angrepsrekkevidde og reaksjonstidspunkt justert på tvers av flere typer



Fantomet tapt fjernet fra normal vanskelighetsgrad og lavere



Justert holdbarhet og oppførsel for Jacob, Nigel og Eve



Forbedringer av terreng, kameraavstand og dørplassering i viktige etapper



Forbedringer i Invasion Multiplayer



Redusert ubalanse forårsaket av forskjeller i spillernes progresjon



Forbedret pareringsreaksjoner mellom spillere



Doppelgängers kan ikke lenger invadere under bosskamper



Dobbeltgjengere forstyrrer ikke lenger fiender eller miljøsystemer



Forbedringer av matchmaking og brukergrensesnitt for flerspiller



Livskvalitet og ytelse



Optimalisert ytelse i hele spillet



Støtte for DUALSHOCK-kontroller lagt til



Forbedringer av prologens veiledning, layout og brukergrensesnitt



Automatisk avspilling av dialog lagt til



Omfattende rettelser av brukergrensesnitt, lokalisering, bosskamper, dagbok, animasjoner og prestasjoner



Fem nye spillbare skins. Gratis for alle spillere



Demonschool Faye - En kult indie-crossover-tilstedeværelse inne på mareritthotellet



Slitterhead Alex - Et skrekkinngytende gjesteskinn med en skarp silhuett i kamp



Slitterhead Julee - En annen Slitterhead-crossover som skiller seg ut umiddelbart i bevegelse



Promise Mascot Agency Pinky - En surrealistisk maskot som er satt inn i voldelig skrekk for å skape en slående kontrast



Promise Mascot Agency Michi - En ledsagende maskotskinn som forsterker det absurde i settingen



Hva synes du om denne oppdateringen? Kommer du til å gå tilbake til Hotel Barcelona?