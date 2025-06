Hotel Galactic kommer på Steam i juli

Utvikleren Ancient Forge dukket nettopp opp på Wholesome Games Direct for å kunngjøre at det koselige managementspillet Hotel Galactic kommer til PC via Steam så snart som neste måned. Den 24. juli debuterer spillet og gjør det mulig for fans å begynne arbeidet med å bygge en drømmeturistdestinasjon.

HQ

Hotel Galactic beskrives som et koselig managementspill med en hjertelig historie, og vi får vite at det handler om å bygge og innrede et turistmål, samt å hjelpe din allierte Gustav i hans søken etter frelse, samtidig som du utforsker en særegen verden fylt med uvanlige skapninger og vakre hager.

I tillegg til den kommende PC-lanseringen er det også planlagt en konsollansering, men mer informasjon om dette vil bli delt i fremtiden.