Hotel Transylvania Det er kunngjort at del 5 skal ha premiere i oktober 2027

Sony Pictures har kunngjort at filmserien «Hotel Transylvania» snart kommer tilbake til kinoene. En femte film i den større sagaen er kunngjort, og i denne filmen vil Selena Gomez’ Mavis spille hovedrollen, nå som hun har overtatt som sjef for det nevnte feriestedet.

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Filmen, som har fått tittelen «The Haunting of Hotel Transylvania», handler om at Mavis får i oppdrag å avdekke sannheten bak en rekke merkelige hendelser som plager hotellet – en oppgave som til slutt fører til at Drac-gjengen må slå seg sammen for å løse mysteriet.

The Haunting of Hotel Transylvania», som skal regisseres av Jennifer Kluska og Alan Hawkins, markerer filmsagaens tilbakekomst til kinoene etter en kort pause, da den fjerde filmen, «Hotel Transylvania: Transformania», var eksklusiv på Prime Video da den hadde premiere i 2022.

Vi vet foreløpig ikke så mye om rollebesetningen, men hvis Mavis har hovedrollen, er Gomez nærmest en selvfølge, og det forventes at andre kjente skuespillere også vil være med, ikke minst Andy Samberg, David Spade og Steve Buscemi. Hvem som skal gi stemme til Dracula er fortsatt uklart, ettersom Brian Hull overtok etter Adam Sandler i den forrige filmen.

«The Haunting of Hotel Transylvania» har premiere på kino 8. oktober 2027, og du kan se et første teaser-bilde nedenfor.