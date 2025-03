Hotline Miami 2: Wrong Number fyller 10 år

HQ

I går var det 10. mars, også kjent som Mario Day for gamere, men det var også 10-årsjubileum for Hotline Miami 2: Wrong Number. Et spill jeg kunne ha sverget på at jeg spilte for bare et par år siden da det kom ut, og oppfølgeren til det blodige, fartsfylte Hotline Miami ga oss mer innvoller, mer historie og mer frustrasjon når vi prøvde igjen og igjen å fullføre et nivå.

For å feire spillets 10-årsjubileum har Devolver Digital sluppet en video på sosiale medier som viser andre utviklere som hyller Hotline Miami og oppfølgeren. Utviklerne bak Gunbrella, My Friend Pedro, Human Fall Flat 2 og flere andre forteller hvordan spillene inspirerte dem til å skape sine egne titler.

Hotline Miami og Hotline Miami 2: Wrong Number er også sterkt rabattert akkurat nå på Steam, så hvis du ennå ikke har plukket dem opp, kan du få dem nå for veldig billig.