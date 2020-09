House Flipper er nå tilgjengelig på Oculus Quest

Du ser på Annonser

House Flipper, drømmespillet for de som liker oppussing, er nå tilgjengelig på Oculus Quest. Nå får du altså en enda mer realistisk opplevelse. Hvis du ønsker å spille det i VR via Steam blir spillet også tilgjengelig der den 24. september.

Patryk Czajka, lederen for VR-utviklingsteamet, sier følgende om saken:

"Originally, we were after creating a short VR experience based on House Flipper just for Oculus Quest. Later on, after receiving lots of feedback, the idea transformed into the concept of creating a full House Flipper VR game in two separate editions. During the development process, we planned everything out so that we will have the ability to deliver regular content updates in the future."

Kommer du til å sjekke ut dette?