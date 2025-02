House House har designet Untitled Goose Game sokker

HQ

Det finnes ingen bedre måte å bevise at du er et stilikon på enn ved å gå med sokker som er designet etter en lur og truende digital gås. Det stemmer, House House har designet et par sokker som ligner på sin berømte og elskede Untitled Goose Game -hovedperson, og disse produseres og selges av The Yetee.

Sokkene er laget for å brukes som sokkedukke hvis du har lyst til å dra ut og skape litt fugleinspirert kaos. Hvert par koster 20 dollar, og frakten håndteres fra The Yetee hovedkvarter i Illinois, USA.

For de som er på utkikk etter flere Untitled Goose Game -godbiter, inkluderer samarbeidet mellom de to selskapene også et landsbytrykk på 24" x 15,5", hvis du er på utkikk etter et fint kunstverk som kan pynte opp i hjemmet ditt.

Har du planer om å kjøpe et par gåsesokker?

