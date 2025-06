House House's Big Walk har blitt forsinket til 2026

HQ

Hvis du fremdeles har holdt på håpet om at indieteamet bak Untitled Goose Game, House House, ville lansere sitt neste prosjekt, Big Walk, en gang i år, har vi dessverre litt dårlige nyheter å dele.

Som en del av Day of the Devs, har utvikleren avslørt at Big Walk nå er planlagt å lanseres en gang i 2026, uten noen nøyaktig dato eller strammere vindu nevnt.

For de som ikke er klar over hva Big Walk handler om, blir spillet beskrevet som et samarbeidsvillig flerspillereventyr som handler om teamarbeid og snakk. Vi blir lovet en "vidåpen verden full av utfordringer, gåter og oppdagelser", og målet er å holde kontakt med venner og allierte ved å bruke en rekke merkelige verktøy og leker.