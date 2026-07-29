House House’s etterlengtede kommende indie-tittel topper PlayStation Plus-utvalget for august

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Hvis du har et grunnabonnement på PlayStation Plus, bør du ikke gå glipp av titlene som tilbys som en del av august-tilskuddene, da det er noen ganske høyprofilerte spill blant dem. Disse tre spillene blir tilgjengelige tirsdag 4. august på alle tre nivåene av PlayStation Plus (Essential, Extra og Premium), og når det gjelder hva som venter, kan du forberede deg på zombie-action, et etterlengtet indie-spill og survival horror.

Hovedattraksjonen i samlingen er Techlands «Dying Light 2 Stay Human», da den andre hovedspillet i actionserien har premiere og blir tilgjengelig for både PS4- og PS5-fans.

Men det som bør fange oppmerksomheten til mange, i tillegg til «Dying Light 2 Stay Human», er inkluderingen av House House’ etterlengtede neste indie-spill. Skaperne av «Untitled Goose Game» lanserer « Big Walk på PlayStation Plus fra første dag, noe som betyr at du kan slå deg sammen med venner for å tulle og dra på et samarbeidsbasert flerspiller-vandringseventyr – alt ved å sikre deg et eksemplar av spillet gjennom tjenesten.

Det siste spillet er «Signalis», et PS4-prosjekt som byr på psykologisk survival horror-action i en verden preget av melankolsk og kosmisk redsel.

Alle tre spillene vil være tilgjengelige frem til 31. august, så ikke gå glipp av denne muligheten til å legge dem til samlingen din og spille dem. Denne måneden byr også på en ekstra bonus: For å markere lanseringen av Marvel Tokon: Fighting Souls 6. august kommer det et PlayStation Plus-pakke som inneholder fem avatarer inspirert av spillet, samt et sett med karakterposeringer til resultatskjermen i spillet for 20 karakterer.