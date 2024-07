House of Golf 2: Perfekt for hele familien

Som forelder er jeg jevnlig å finne på minigolfbaner, inkludert de enda mer fancy versjonene som lyser i mørket, kalt "glow golf". Enten du er sammen med barn, venner eller kolleger, er minigolf som regel ensbetydende med å ha det hyggelig sammen. Derfor ble jeg umiddelbart interessert i House of Golf 2, som er utviklet av den britiske utvikleren Starlight Games. Det er ikke alltid man har tid til å dra ut på selve minigolfbanen. Så hadde det ikke vært fint å kunne slå noen baller hjemme fra sofaen?

HQ

Jeg har sett en forhåndsvisning av Steam -versjonen av House of Golf 2, men jeg følte at jeg ikke burde spille dette spillet alene ved et skrivebord bak en PC. Derfor bestemte jeg meg for å koble den bærbare datamaskinen til TV-en og spille House of Golf 2 med en PlayStation 5-kontroller. Med innebygd DualSense-kontrollerstøtte i spillet var det ikke noe problem å få dette til å fungere. Det betyr at jeg har kunnet forhåndsvise spillet sammen i co-op-modus på sofaen, der vi bytter på å bruke kontrolleren.

Da jeg startet opp House of Golf 2 for første gang, var de første inntrykkene mine ganske positive. Du blir møtt av en fengende melodi, med en fin variasjon av lignende melodier i hvert nivå, noe som skaper en morsom og avslappende atmosfære. Og på grafikksiden er dette et veldig fargerikt spill med massevis av visuell variasjon og detaljer. Det er ikke noe som presser noen grenser, men Unreal Engine 5 leverer et veldig pent utvalg av baner som ligger i og rundt et typisk hjem.

Selve spillet er ganske enkelt. Et vellykket skudd avhenger av den optimale kombinasjonen av sikte og skytekraft, som enkelt kan reguleres ved hjelp av en stolpe på høyre side av skjermen. På de første åtte banene, som utgjør nybegynnerbanene, ble jeg i utgangspunktet litt skuffet over mangelen på kompleksitet. Et minigolfspill kan vel gjøre mer enn bare å be deg om å skyte i rette linjer mot neste sving eller hull? Heldigvis hadde banene jeg låste opp etterpå mye mer variasjon i spillet.

Etter hvert som du kommer deg gjennom banene, blir det viktig å planlegge flere steg fremover, og det blir også viktig å sprette mot objekter for å komme rundt hindringer. Så langt har jeg støtt på leketøyskraner som plukker opp ballen din, lekeroboter og traktorer som kjører rundt som bevegelige hindringer, lekeslanger som enten katapulterer ballen din fremover eller ut av banen, i tillegg til de vanlige minigolfutfordringene som humper og ramper. Disse oppgavene krever at du planlegger fremover, og det samme gjelder andre utfordringer, som et gap mellom to bord som krever at du planlegger minst to slag for å overvinne.

Når du venter på tur, er det noen godt utformede miljøer å se på. De er plassert i f.eks. en stue eller garasje, der du spiller på gulv, møbler og rundt vanlige husholdningsartikler som pappemballasje, malingsbokser, bananer, leketøydyr og halvsmeltede iskremer. Noen av disse påvirker også måten golfballen beveger seg på, for eksempel ved at klissete iskrem eller maling bremser ballen.

Det er morsomt å se ballen bli plukket opp, hjulpet fremover av en robot eller skutt i hullet med en lekekanon. Det er nettopp slike ting man gjerne skulle sett skje på en ekte minigolfbane. Dessuten er det mynter spredt rundt på banene som inviterer deg til å spille banene om igjen minst én gang. Gjennomspillinger og mynter gir deg også mulighet til å låse opp nye golfballer i en rekke morsomme former, for eksempel en panda, en luftig bie eller en discokule, som gir deg enda et insentiv til å fortsette å spille.

Det jeg har likt best med å spille House of Golf 2 så langt, er at jeg har lagt til et uformelt spill i biblioteket mitt som enkelt kan spilles sammen. Etter min erfaring ser det mest lovende ut som et spill man kan spille med familie eller venner. Som når man spiller minigolf i virkeligheten, kan man rose hverandre for velplasserte slag og rett og slett nyte de ulike utfordringene sammen. Det er også grunnen til at jeg ikke ser for meg å spille dette som solospiller. Og det er nok heller ikke meningen.

Jeg la merke til hakking hver gang en cutscene starter for å forhåndsvise en ny bane. Jeg er ikke sikker på om dette skyldes dårlig optimalisering eller rett og slett et problem med laptopen min, men det er der hele tiden. For å kunne tilby nok gjenspillingsverdi, tror jeg også at House of Golf 2 trenger et stort antall forskjellige baner. Jeg har klart å spille rundt 25 i forhåndsversjonen min, og det fullstendige spillet vil inneholde over 100 baner. Jeg håper at de nye banene vil gi mer variasjon i puslespillene og interaktive elementer for å holde spillet friskt.

Alt i alt har forhåndsinntrykkene mine av House of Golf 2 vært ganske gode. Det bør nok være på radaren din hvis du er på utkikk etter et morsomt spill du kan spille sammen med barna eller vennene dine hjemme. Det minner meg faktisk mye om Hot Wheels: Unleashed, et annet spill med fengende musikk, fargerike miljøer og en glad stemning som det er morsomt å spille sammen. Hvis de andre banene i House of Golf 2 utenfor min forhåndsvisning byr på nok variasjon i gåter og miljøer, kan dette fort bli en hit blant folk som liker selskapsspill. Det kommer ut på PC, PlayStation 5 og Xbox X/S den 25. juli.