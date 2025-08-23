House of Guinness har premiere på Netflix i september

Netflix har bekreftet den nøyaktige datoen for når vi kan forvente å se den neste dramaserien fra skaperen av Peaky Blinders. I tillegg til å skrive manuset til den neste James Bond-filmen og jobbe med en Peaky Blinders -film, vil Steven Knight snart ta oss med til Irland for å oppleve hvordan en velstående familie legger grunnlaget for å bli et drikkedynasti.

Prosjektet er kjent som House of Guinness, og vil debutere på Netflix allerede i høst, nærmere bestemt 25. september. Når det gjelder det faste plottet, forklarer en Netflix Tudum-artikkel det som følger :

"House of Guinness utforsker en episk historie inspirert av en av Europas mest berømte og varige dynastier - Guinness-familien. Handlingen utspiller seg i 1800-tallets Dublin og New York, og historien begynner umiddelbart etter Sir Benjamin Guinness' død, mannen som var ansvarlig for Guinness-bryggeriets ekstraordinære suksess, og testamentets vidtrekkende innvirkning på skjebnen til hans fire voksne barn, Arthur, Edward, Anne og Ben, samt på en gruppe Dublin-skikkelser som arbeider og samhandler med fenomenet Guinness."

Vi er blitt fortalt at alle de åtte episodene av serien vil lande den 25. september. Når det gjelder hvem som skal være med i serien, vil den ha Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn og Fionn O'Shea i hovedrollene, men det er også en rekke andre interessante navn, som Jack Gleeson.

Gleder du deg til House of Guinness?