House of Guinness: Sesong 1

Det er ingen tvil om at forfatteren Steven Knight har en stil og en spesiell teft. Enten det er Peaky Blinders, SAS Rogue Heroes, Taboo, eller A Thousand Blows, er alle disse prosjektene svært forskjellige i premissene, men de føles likevel påfallende velkjente. Knight elsker å fokusere på mer historiske og tidstypiske epoker, han elsker å polarisere variasjonene i klasse og demografi, han har en tendens til å fokusere på skitten og skitten industri, og liker ofte å trekke fokuset mot mindre kjente områder og steder. Igjen, Knight har en stil, og den har fungert gang på gang takket være hans evne til å skape interessante historier og spennende karakterer.

Så etter Cillian Murphys Tommy Shelby, Tom Hardys James Delaney, Jack O'Connells Paddy Mayne og Stephen Grahams Sugar Goodson, har vi nå et av de mest berømte navnene i hele verden. Jepp, det er ikke nødvendig å lære hvorfor denne gruppen av individer er viktige, for harpelogoen og den grumsete svarte spriten er nok til at alle kjenner seg igjen. Denne serien handler om Guinness og om hvordan en søskenflokk slår seg sammen i et forsøk på å beskytte det enorme dynastiet og den enorme rikdommen faren deres etterlot seg da han døde.



Ideen med å gi House of Guinness en slik tittel er faktisk ganske genial. Mange er jo litt kjent med dynastiske dramaer i nyere tid, takket være HBOs satsninger som Succession og House of Dragon. House of Guinness ønsker å slutte seg til dette etablerte selskapet, og tittelen sier alt man kan trenge å vite om denne serien. Men når man starter den første episoden, er det umiddelbart klart at det er en mengde ekstra forviklinger som må pakkes ut, og det er slik denne første sesongen av episoder i det minste klarer å holde seeren hektet gjennom de rundt åtte timene med fjernsyn den har i vente.

Kort fortalt er det fire Guinness barn som Benjamin Guinness' formue og eiendommer skal fordeles mellom. Ben er en drukkenbolt og en fiasko, Anne er en gift kvinne, og de to andre, Edward og Arthur, er vordende gentlemen med store ambisjoner. Dette danner grunnlaget for en serie der arvingene må navigere i sine egne komplekse vanskeligheter, samtidig som de må overvinne enhver trussel mot tronen, det være seg irske nasjonalister, småkriminelle utpressere, utspekulert storfamilie og til og med samfunnets forventninger.

På sett og vis er det mye av det du kan forvente av et periodedrama, som utforsker homoseksualitet i skapet, forbudt romantikk, datidens politiske turbulens... Men alt dette er med en ridderlig stil, noe som betyr at det fortsatt er pubslagsmål, eksentriske og berusede bryllup, emosjonelt distanserte og moralsk anstrengte hovedpersoner, samtidig som kjernefamiliedynamikken er gjennomgående. Til syvende og sist betyr det at House of Guinness blir en slags kombinasjon av Succession-dramaet, Peaky Blinders' familiedynamikk og House of the Dragons underfundige politiske forskyvninger. Og i praksis er det en underholdende kjerne som holder deg engasjert.

Dette skyldes delvis også skuespillerne, som leverer sterke prestasjoner, særlig Anthony Boyle som Arthur og Louis Partridge som Edward. En av de overraskende stjernene er Jack Gleeson i rollen som Byron Hedges, der den tidligere King Joffrey -skuespilleren fra Game of Thrones vender tilbake til rampelyset som en karakter som stjeler enhver scene han opptrer i.

Vi vet alle at vi kan forvente anstendig produksjonskvalitet fra Netflix takket være de enorme budsjettene til seriene deres, men House of Guinness føles faktisk mer ekte og førsteklasses enn mange av strømmetjenestens andre alternativer. Om noe, ville det ikke overraske meg å høre at de har lært mye av å lage Bridgerton gjennom årene, ettersom man aldri er i tvil om kvaliteten på denne serien, det være seg valg av kulisser og lokasjoner eller kostymedesign, og så videre.

Så for å si det enkelt, selv om House of Guinness mangler den knivskarpe humoren til Succession, fremstår denne første sesongen definitivt som nok et sterkt tilbud fra Stephen Knight. Den er mer på linje med Peaky Blinders og Taboo, og fremstår som et velspilt, velskrevet og velprodusert drama som, forutsatt at Knight er interessert i å vende tilbake til prosjektet for å utvide historien, har gode muligheter til å fortsette å utvikle seg til et mer komplekst og underholdende dynastisk drama i årene som kommer. Det er ikke så mye annet å si enn at dette er en av de bedre seriene du kommer til å se på Netflix denne høsten.