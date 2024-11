House of the Dead-filmen har funnet sin regissør

HQ

Sega har funnet mannen for jobben med å styre og gi liv til filmatiseringen av sin skrekkspillserie House of the Dead. Den japanske spillgiganten har hentet inn mannen bak mange av de langvarige Resident Evil -filmene med Milla Jovovich i hovedrollen, og også den nyere Monster Hunter -filmen, som også hadde Jovovich i hovedrollen, noe som gir grunn til å spørre seg om vi får se skuespilleren i hovedrollen i dette prosjektet også.

Paul W.S. Anderson skal nemlig skrive og regissere House of the Dead -filmen, en oppgave han skal påta seg sammen med produsentpartnerne Jeremy Bolt, Dimitri M. Johnson, Mike Goldberg, Dan Jevons, Timothy I. Stevenson og Segas Toru Nakahara.

Anderson har ennå ikke gitt noen informasjon om filmens handling, men i en samtale med Deadline la han til "Min tilnærming vil være å gjenspeile hva dette hyper-immersive, kinetiske videospillet er, og det er derfor Zack Snyder tok disse skapningene og gjorde dem raskt bevegelige. Dette er en skikkelig skrekktur.

Det er annerledes enn det vi gjorde med Resident Evil, der det var mange feller og gåter og ting man måtte finne ut av. House of the Dead er i bunn og grunn et skytespill, så det drar deg rett inn i midten av handlingen. Jeg skal lage en film som speiler den tilnærmingen og utspiller seg i sanntid, og som drar publikum rett inn i handlingen.

Den kommer ikke til å være tynget av en hel masse bakgrunnshistorie som kanskje ekskluderer folk som ikke vet noe om House of the Dead. Alle kommer til å være på samme side. Alle kommer til å bli sugd rett inn i handlingen og lære om karakterene og plottet, mens de har 90 minutter på seg til å unnslippe det mest ekstreme hjemsøkte huset du noen gang har vært i."

Gjør dette deg spent på House of the Dead filmen?