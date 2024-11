House of the dead skal bli film, med Paul W.S. Anderson som regissør og manusforfatter.

Den britiske regissøren som prydet verden med de (mildt sagt) tvilsomme Resident Evil-filmene med Milla i hovedrollen, ser ikke ut til å være ferdig med zombier ennå. Ifølge Deadline skal han nå ikke bare regissere, men også skrive en film basert på Segas gamle lysvåpen-spill House of the dead. Anderson har tilsynelatende gode minner fra spillet fra sin ungdom og ønsker nå å sette sitt eget preg på det. Han fortalte Deadline :

"Jeg har elsket videospillet siden 90-tallet. På den tiden var jeg en stor spiller av videospill i arkader, og det var slik jeg kom over Mortal Kombat. Og omtrent samtidig spilte jeg også mye House of the dead. Det er en tittel jeg alltid har elsket. IP-en har vokst i styrke, og nå er den virkelig generasjonsovergripende. Jeg var en av de opprinnelige spillerne, men nå har jeg tenåringsbarn som også spiller. Det er det som virkelig tiltrekker meg, at du har en IP på tvers av generasjoner."

Ifølge Anderson vil manuset være basert på det tredje spillet, fylt med intriger og familiedrama, sammen med (selvfølgelig) bøttevis av skrekk. Historien vil følge Lisa Rogan mens hun prøver å redde faren sin og også Daniel Curien, hvis far var den som var ansvarlig for den udøde katastrofen i utgangspunktet.

"Jeg skal lage en film som speiler den tilnærmingen og utspiller seg i sanntid, og som drar publikum rett inn i handlingen. Den kommer ikke til å være tynget av en hel masse bakgrunnshistorie som kanskje ekskluderer folk som ikke vet noe om House of the dead. Alle kommer til å være på samme side. Alle kommer til å bli sugd rett inn i handlingen og lære om karakterene og plottet, mens de har 90 minutter på seg til å unnslippe det mest ekstreme hjemsøkte huset du noensinne har vært i."

Sammen med Sega har de allerede laget fire konseptbilder fra filmen, som du kan se nedenfor, og produksjonen forventes å starte en gang neste år. Hva tror du - kan en House of the dead -film av Paul Anderson være gøy?