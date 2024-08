House of the Dragon andre sesongfinale opprører fansen

HQ

Mandag morgen/søndag kveld hadde den etterlengtede siste episoden av den andre sesongen av House of the Dragon premiere. Forventningene var høye, og etter opptrappingen av dramaet som fant sted over flere episoder, var det nok mange seere som håpet på en virkelig actionfylt og spennende sesongfinale.

Slik ble det imidlertid ikke, i stedet valgte serieskaperne å bygge opp forventningene til sesong tre, og alle kampene som skulle komme. Drager mot drager, menn mot menn, med ondskapsfull, blodig død i kjølvannet. Og hvis du lytter til hva folk sier på nettet nå, er skuffelsen til å ta og føle på, og mange er rett og slett opprørte.

Noe som raskt blir tydelig når man tar en titt på hva folk skriver på X, der meningene er at finalen var begivenhetsløs. Noe som gjør den to år lange ventetiden på den tredje sesongen enda mer frustrerende for mange. Nedenfor kan du lese noen eksempler på hva som skrives om sesongavslutningen. Du kan også sjekke ut vår anmeldelse her.

Hva syntes du om den, er du enig med nettets opprør om at den føltes tom og kjedelig? Eller synes du episoden var spennende?