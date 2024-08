House of the Dragon bekreftet å bli fire sesonger lang

HQ

Sesongavslutningen av den andre sesongen av House of the Dragon fikk en blandet mottakelse blant fansen etter det mange mente var en noe antiklimatisk episode. Men én ting er sikkert, og det er at oppbyggingen baner vei for en forhåpentligvis forrykende start på den tredje sesongen når den kommer.

Foreløpig må vi vente to år på fortsettelsen av House of the Dragon, og vi har også fått bekreftet av showrunner Ryan Condal at det totale antallet sesonger blir fire. Vi er dermed halvveis i historien om Dance of the Dragons og Targaryen-familiens incestuøse maktkamp om tronen.

Ifølge The Hollywood Reporter: Condal bekreftet at serien høyst sannsynlig vil avsluttes med sesong fire ("Nei, jeg tror det er fire", sa han på spørsmål om fantasy-dramaet vil gå over fem sesonger). Og han bemerket at resten av historiens plan ble kartlagt etter den første sesongen. Han sa også at sesong tre vil gå i produksjon tidlig neste år. I tillegg vil neste sesong sannsynligvis også bestå av åtte episoder.

Heldigvis trenger vi ikke vente fullt så lenge på flere historier fra George R.R. Martins univers, for neste år har den nye spin-off-serien A Knight of the Seven Kingdoms premiere, som er basert på historien til Dunk and Egg.

Tror du fire sesonger av House of the Dragon er nok, eller vil du gjerne se mer?