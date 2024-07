House of the Dragon Etterspørselen etter smykker øker i England

HQ

Med House of the Dragon tilbake på skjermen har vi ikke bare sett våre favorittkarakterer og Westeros-miljøet gjøre comeback, men vi har også fått mange nye antrekk og smykker å glede oss over.

Siden så mye av seriens fokus er på kongelige, skiller smykkene vi ser i serien seg ofte ut for fansen. Så mye at en ny rapport fra BBC viser at seriens tilbakekomst har ført til et oppsving i omsetningen for gullsmeder i London.

Jessica De Lotz, som har laget en kolleksjon for House of the Dragon, forteller at fansen ofte kontakter henne for å kjøpe kopier. "Når du kan se smykkene på en skuespiller, bygger du opp et forhold til dem og deretter et forhold til et merke som du sannsynligvis ikke kjente til," sier hun.

Hva synes du om smykkene i House of the Dragon?

