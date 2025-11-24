House of the Dragon får sesong 4, med premiere i 2028

HQ

Game of Thrones- og A Song of Ice and Fire-fans vil bli behandlet seriøst i 2026, da HBO Max ikke bare vil debutere The Hedge Knight: A Knight of the Seven Kingdoms i begynnelsen av året, men det vil følge etter med den tredje runden med House of the Dragon episoder like etter om sommeren. Det er ennå ikke gitt noen fast dato for når House of the Dragon vil være tilbake på strømmeplattformen, men vi vet at det ikke vil være siste gang vi får se skuespillerne.

Deadline rapporterer at House of the Dragon har blitt fornyet for en fjerde sesong av HBO. Det er til og med avslørt at denne kommende runden med episoder vil komme ut i 2028, noe som betyr at det vil være to års ventetid, noe fans av showet har blitt ganske kjent med.

Dette reiser naturlig nok spørsmålet om hvor mye lenger House of the Dragon vil løpe. Showrunner Ryan Condal forventet opprinnelig fire sesonger, men hvis fansen fortsetter å stille inn og dele ros, kan den bli forlenget, ettersom avgjørelsen om et siste punkt først vil bli tatt når sesong 4 er fullført.