House of the Dragon forlenget med en tredje sesong

HQ

Den blodige familiefeiden fortsetter, og med bare uker igjen til premieren på andre sesong av House of the Dragons, har HBO annonsert at de allerede har gitt grønt lys for en tredje sesong. Alle vi fans av George R.R. Martins historier kan dermed se frem til enda mer vold og incest, i tillegg til drager. Mange, mange drager.

Avgjørelsen er neppe overraskende ettersom serien har tiltrukket seg mange seere, både gamle og nye, og dermed klart å overbevise mange av oss som fullstendig avviste serien etter den katastrofale åttende og siste sesongen av Game of Thrones.

Andre sesong av House of the Dragon har premiere om tre dager, og her i redaksjonen gleder vi oss veldig. Du kan lese vår forhåndsomtale av de to første episodene her.

Ser du fram emot nya avsnitt av House of the Dragon?