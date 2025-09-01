House of the Dragon lover en eksplosiv start på tredje sesong

HQ

Det er kanskje litt tidlig å begynne å telle ned til den tredje sesongen av House of the Dragon. Men etter å ha etterlatt mange fans med en bitter ettersmak, lover den kommende sesongen nå betydelig mer action og spenning - i hvert fall ifølge Olivia Cooke, som (naturligvis) vil gjenta sin rolle som Alicent Hightower.

I et intervju med Collider avslørte Cooke at sesong tre ikke vil kaste bort tid på å sette ting i brann, og avslørte at de to første episodene opprinnelig var ment å fungere som finalen i sesong to :

"Vel, jeg tror jeg kan si ... den starter med et smell. De to første [episodene] var egentlig ment å være finalen vår i fjor. Så du kan bare forestille deg å komme inn i den slags energi. Det er større og mer voldsomt enn noen gang før."

Hennes uttalelse stemmer overens med hva showrunner Ryan Condal allerede har antydet. I en podcast beskrev Condal omfanget av den nye sesongen som større og mer storslått enn hva fansen har sett før:

"Hver dag går jeg rundt [settet] og ser på tingene vi bygger og tingene vi gjør og antall kostymer og statister og alt det der. Jeg visste at det var større enn sesong 2, men jeg tror ikke jeg var klar over hvor mye."

House of the Dragon sesong tre har premiere neste år på HBO.

Gleder du deg til neste kapittel i Targaryen-sagaen?