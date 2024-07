House of the Dragon Sesong 2-finalen lekket på TikTok

HQ

På både X og TikTok har flere avgjørende scener fra sesongfinalen av House of the Dragon Sesong 2 dukket opp før utgivelsen. Disse inkluderer 14 videoer og omtrent 30 minutter med opptak fra sesongens siste episode lagt ut av noen på TikTok.

Materialet lå ute i tre timer og hadde mellom 50 000 og 100 000 visninger før brukeren ble suspendert og materialet ble fjernet. Den siste episoden vil være tilgjengelig for strømming fra 4. august på Max.

Dette er ikke første gang House of the Dragon har blitt utsatt for en lekkasje. Den siste episoden av sesong én ble lekket to dager før lansering i 2022, og lekkasjen ble sporet til en distribusjonspartner i enten Midtøsten, Afrika eller Europa.