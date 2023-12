House of the Dragon sesong 2 vises i morgen

Amazon gjør seg klar for et svært imponerende 2024 på Prime Video, og vi vil bli minnet om dette på mange fantastiske måter i morgen. Vi vet at teaser-traileren for sesong 4 av The Boys vil bli sluppet, og det ser ut til at den første traileren for Fallout også dukker opp, men det er tydeligvis ikke nok.

Nå får vi vite at den andre sesongen av House of the Dragon også vil bli vist frem, og de to nye plakatene får det til å virke som om vi har mer brutalt drama i vente. La oss håpe dette betyr at vi også får en premieredato.