House of the Dragon Sesong 3 ser ut til å ha premiere i juni 2026

Man kan si hva man vil om det å måtte vente to eller flere år mellom hver TV-sesong, men HBO ser tydeligvis på det som en fungerende strategi, ettersom det fortsatt er en god stund igjen til neste sesong av House of the Dragon kommer på skjermen.

Som bekreftet av Deadline med HBO-sjef Casey Bloys, House of the Dragon Sesong 3 vil være "rett utenfor [Emmy-kvalifiseringsvinduet 2026]", som stenger i slutten av mai neste år. Juni er derfor det mest sannsynlige alternativet, noe som vil være i tråd med de andre sesongene av serien, ettersom de ankom somrene 2022 og 2024.

Bloys bekreftet også at A Knight of the Seven Kingdoms, en annen Game of Thrones-spin-off, vil komme i 2026. Den kommer imidlertid ikke til å kollidere med House of the Dragon, ettersom den vil holde oss underholdt gjennom de lange vintermånedene, med premiere i januar.

Et annet sted i HBOs fantasy-program fikk vi nok en liten bit av informasjon om Harry Potter-serien, men det var bare en bekreftelse på at vi ikke får se den før i 2027.