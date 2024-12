House of the Dragon sesong 3 starter innspillingen tidlig i 2025

HQ

House of the Dragon vakte oppsikt med slutten av sesong 2. Ikke på grunn av noe serien gjorde, egentlig, men mer fordi den ikke gjorde så mye for å begeistre publikum, og i stedet endte i noe som føltes som en reprise av sesong 1, der Rhaenyra endelig bestemte seg for at hun skulle ut i krig.

Det vil uansett ikke hindre HBO i å kjøre toget videre, for det er fortsatt millioner av mennesker som er klare til å sluke hva enn verdenen av is og ild kan tilby dem. I podcasten The Stuff Dreams Are Made Of snakket manusforfatter og showrunner Ryan Condal om "galskapen" han vil begi seg ut i tidlig neste år.

Han sa at de kommer til å spille inn House of the Dragon sesong 3 fra første kvartal 2025, og at de vil holde på helt frem til høsten det året. Så ikke forvent en lanseringsdato i 2025 for seriens tredje sesong, da vi sannsynligvis tidligst vil få flere episoder i 2026.

