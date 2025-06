House of the Dragon Sesong 3 vil ha en episode som ikke ligner noe vi har sett i Game of Thrones før

HQ

House of the Dragon Sesong 3 er på vei, og vi har nylig fått noen store teaser fra seriens stjerner og showrunner Ryan Condal. Den andre sesongen fikk en mer blandet mottakelse, men det er nå håp om at mye action kan pakkes inn i den tredje og endelige fjerde sesongen.

I en samtale med Happy Sad Confused's Josh Horowitz fikk vi en tease om en enda større sesong 3, der vi får se fire store hendelser fra boken. Ryan Condal tipset også om en annerledes episode i sesong 3.

"Vi må ha det litt gøy denne sesongen, og det er en konseptuell episode som jeg er veldig begeistret for, som [Sara Hess] har skrevet", sa han. "Den er ikke i den tradisjonelle stilen av det vi har lagt opp til. Det er veldig karakterdrevet, jeg synes det er veldig bra, og jeg gleder meg veldig til å se det gjengitt."

Vi får se hva den episoden handler om i neste sesong. Vi har ennå ingen lanseringsdato for House of the Dragon sesong 3, men produksjonen er i gang, og den sikter sannsynligvis mot en lansering i 2026.