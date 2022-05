HQ

Som vi allerede visste kommer ikke Game of Thrones-forløperen House of the Dragon til HBO Max før den 22. august, men det betyr ikke at markedsføringstoget lar vente på seg.

I kveld har vi fått en ny trailer for House of the Dragon som virkelig oser Game of Thrones med både en velkjent trone, familiedrama, politiske konflikter, massive kriger og selvsagt drager.