Housemarque ønsker å gjenskape FromSoftware sin suksess ved å skape sin egen nisje

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Housemarques to siste titler var ikke akkurat noe banebrytende innen spillverdenen, når man ser på dem helt i bunn og grunn. Men, i likhet med FromSoftwares tilnærming til fantasy-RPG-en, har Housemarque satt sitt eget preg på sin unike blanding av bullet hell og roguelike, og skapt det de håper vil bli en nisje som tiltrekker seg stadig flere blikk, helt til den blir ansett som sin egen undergenre – slik vi har «Soulslikes» i dag.

I et intervju med The Game Business sa studioleder og medgrunnlegger av Housemarque, Ilari Kuittinen, at det han kaller «bullet ballet» godt kan bygge opp en dedikert og lidenskapelig hardcore-fanskare.

«FromSoftware har holdt på med en lignende sjanger i svært lang tid og bygget opp sin fanbase. Vi har gitt ut to unike spill. Returnal, Saros. Det er på en måte noe nytt som man må lære markedet om, slik at folk sier: ‘Hei, disse flyt-tilstandene er virkelig kule,’» sa Kuittinen.

«FromSoftwares reise fra King’s Field til det de er i dag... Vi antar ikke at vi kommer i nærheten av det. Men [akkurat som dem] skal vi holde fast ved kjernen vår og fortsette å informere markedet om at dette er de kuleste spillene du kan spille. Det er målet vårt.»

Housemarque er klar over at det kan ta tid før spillene deres får fotfeste. Slik var det med «Returnal», og forhåpentligvis blir det det samme med « Saros » etter en litt vaklende lansering. Når det gjelder hva som kommer videre, har Housemarque allerede noen planer, men oppfølgerspillet deres blir kanskje ikke i samme skala som « Saros ».