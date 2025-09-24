Housemarque sparker i gang State of Play med fem minutter av Saros gameplay

HQ

Vi visste at vi ville se mer fra Saros på State of Play som skjer i kveld, da det tidligere ble avslørt at fem minutter med spilling ville bli presentert. Sony og utvikleren Housemarque ønsket tydeligvis å krysse av denne boksen tidlig, ettersom Saros nettopp har sparket i gang showet.

Tredjepersons actionskytespillet ser ut til å være alt Returnal fans kunne ønske seg fra Housemarques neste tittel, da det kombinerer flere våpenmekanikker som kombineres og gjør at du kan slippe løs kraftige angrep som utnytter DualSense forskjellige unike funksjoner som Adaptive Triggers. Dette inkluderer å absorbere skade med et skjoldsystem for å slippe løs ødeleggende angrep med kraftvåpen.

Spillet er naturligvis også ganske krevende og kulehelvete-aktig på enkelte steder, og det betyr at det forventes at du går til grunne og lærer av feilene dine. Men i motsetning til Returnal, er det et Second Chance -system i Saros som betyr at du vil gjenopplive ved din første død, alt som en del av det Housemarque anser som sitt permanente progresjonssystem.

Spillet gikk egentlig ikke så mye nærmere inn på hva du kan forvente deg av Saros, men det er en grunn til dette, ettersom Housemarque vil dele massevis av ekstra detaljer i løpet av de kommende månedene, alt før den eventuelle lanseringen på PS5 og PS5 Pro. Når er det, lurer du kanskje på? 20. mars 2026. Jepp, om mindre enn seks måneder skal vi spille Saros. Spennende, ikke sant?