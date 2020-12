Housemarque viser mer gameplay fra Returnal

Utvikleren Housemarque har tidligere slått fast at deres kommende PS5-ekslusive tittel, Returnal, er deres største produksjon hittil. Housemarque er kjent for litt mer...

Finnene i Housemarque har altså bestemt seg for å gå vekk fra de arkadeaktige røttene som har gitt oss spill som Dead Nation, Resogun og Alienation de siste årene for å i...

Returnal får nye bilder og mer informasjon

den 1 oktober 2020 klokken 10:27 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Et av de mer mystiske prosjektene som ble avslørt under den første store PlayStation 5-beguvenheten var Returnal, et nytt prosjekt fra arkademesterne hos Housemarque, som...