Houthiene i Jemen går inn i krigen på Irans side og kunngjør en sjøblokade mot Saudi-Arabia

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Houthiene i Jemen, som lenge har vært fiender av Israel og USA, kunngjorde i går kveld at de skal innføre en «sjøblokade» mot saudiarabiske skip som passerer langs kysten deres til eller fra Hormuzstredet. En «de facto»-stengning av denne ruten vil forstyrre forsyningen av saudiarabisk råolje, noe som i stor grad vil forverre den globale energikrisen.

Den saudiarabisk-ledede koalisjonen i Jemen har allerede kunngjort at den vil reagere kraftfullt og resolutt på disse truslene, og har begynt å iverksette forsvarsforanstaltninger på sine skip som passerer Bab el-Mandeb-stredet. Iran hadde presset houthiene til å stenge denne passasjen til Rødehavet dersom USA fortsatte å angripe Irans elektrisitetsinfrastruktur.

Samtidig fortsetter Washington og Teheran å forsøke å gjenopprette diplomatiske kanaler etter at fiendtlighetene ble gjenopptatt for noen uker siden. En høytstående iransk tjenestemann fortalte Reuters mandag at Teheran hadde mottatt et forslag fra pakistanske meglere om en 10-dagers våpenhvile i et forsøk på å redde den midlertidige avtalen, og dermed bane vei for en varig avtale som kan avslutte krigen som startet 28. februar med amerikanske og israelske angrep på Iran.