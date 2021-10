Hovedkarakterer i Call of Duty: Vanguard vist frem i trailere

HQ

Utviklerne i Sledgehammer Games var tidlig ute med å si at Call of Duty: Vanguard vil ha den mest varierte samlingen av hovedkarakterer i seriens historie, noe vi fikk et eksempel på i gameplaypresentasjonen i august der vi bakgrunnshistorien til skarpskytteren Polina Petrova ble vist frem. I dag er det tid for et nærmere bekjentskap med tre av de andre.

For vi har fått hele fire trailere fra Call of Duty: Vanguard i kveld, hvor to av dem fokuserer på Petrova og Arthur Kingsley (lederen i kvartetten) fra historiedelen, samt Daniel Take Yatsu og Padmavati Balan som er operatører i multiplayeren. Mot slutten av hver trailer får vi også se noen sekunder med gameplay, så her er det både informasjon og øyesnadder fra selve spillet.

