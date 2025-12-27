Hovedoppdraget vårt blir å få venner i Song of the Peacock

Et av de mest visuelt stiliserte spillene vi fikk se på BIG Conference 2025, var Song of the Peacock. Det er et narrativt eventyrspill fra Gentle Gravity Studio, der hovedoppdraget vårt ser ut til å være å samle venner for å forbedre sjansene våre for å ta bedre beslutninger.

Vi snakket med forfatter og kunstner Ara Rojas og spurte hvilke beslutninger som påvirker spillet, og det ser ut til at hvem du blir venn med, endrer fortellingen ganske mye. "Vi har allerede kartlagt fortellingen, og vi må ofte gjøre mange forgreninger som går over mange scener, fordi du gjennom hele spillet må ta mange valg og også snakke med mange mennesker", forklarte hun. "Jeg vil si at hovedmekanikken i spillet, selv om det er gåter og andre ting, på en måte er å få venner. Eventyret går gjennom villmarken der du møter mange ånder, og noen av dem kan bli med deg på reisen."

Det virker også som om vi står overfor et ganske annerledes eventyr i Song of the Peacock, ettersom vi skal spille fra et barns perspektiv. "Du har veldig lite du kan gjøre, og du blir ikke engang invitert til samtalene om hva som skal skje med riket ditt. Og på grunn av dette føler du både et stort ansvar overfor riket ditt, men også maktesløshet," legger Rojas til. "Og jeg tror det er en historie om å være et barn på en måte, om å gjenvinne noe av det, samtidig som man prøver å hjelpe menneskene rundt seg. Det er på en måte merkbart at en av mine viktigste referanser når jeg jobber, er [Hayao] Miyazakis verk."

Sjekk ut hele intervjuet for mer informasjon på Song of the Peacock: