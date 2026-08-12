Hovedpersonene i *The Sinking City 2* blir spilt inn av veteraner fra *Baldur’s Gate III* og * Game of Thrones *

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Med lanseringen rett rundt hjørnet har utvikleren Frogwares en siste opplysning å dele om oppfølgeren til survival horror-spillet « The Sinking City 2. Med en lansering planlagt til 18. august på PC, PS5 og Xbox Series X/S har det ukrainske teamet nå avslørt de to personene som skal gi stemme til hovedpersonene Calvin Rafferty og hans partner Faye Bennett.

Vi har fått vite at Calvin blir stemmelagt av Andrew Wheildon-Dennis, som tidligere har medvirket i Baldur's Gate III, 007 First Light, Blue Prince og The Invincible. Faye blir derimot spilt av Gemma Elizabeth Whelan, som mange kjenner som Yara Greyjoy fra «Game of Thrones», men også fra hennes arbeid med «Elden Ring», «Mass Effect: Andromeda» og «Warhammer 40,000: Dawn of War III».

Denne nyheten kommer også sammen med en ny trailer for * The Sinking City 2*, som setter søkelyset på spillopplevelsen, survival horror-elementer, mysterier, monstre og mer. Se den nedenfor.