How to Train Your Dragon får en live-action remake

Disney har ikke akkurat vært sparsomme med å gjenskape noen av sine elskede tegne- og animasjonsfilmer som live-action i det siste med blandede resultater, og det har tilsynelatende inspirert et annet selskap kjent for sine animerte franchiser til å gjøre noe lignende med mer moderne historier.

The Hollywood Reporter avslører at Universal lager en live-action remake av DreamWorks Animations How to Train Your Dragon. Dette vil tilsynelatende være en ekstremt trofast nyinnspilling, da Dean DeBlois, som skrev og regisserte den animerte trilogien, vil gjøre sin live-action regidebut med dette prosjektet.

Vi trenger muligens ikke engang å vente for lenge på å se resultatet heller, for filmen skal ha premiere rundt originalens 15-årsjubileum: 14. mars 2025. Da er det ikke overraskende å høre THRs kilder hevde at castingprosessen allerede har startet, noe som stiller spørsmålet:

Hvem vil du skal spille hovedrollene?